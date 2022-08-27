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Рашисти втратили вже 46,5 тис. осіб, фото: «Мілітарний»
250 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n174140-250-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 46,5 тис. особового складу.
За минулу добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 939 танків;
- 4 тис. 254 бойові броньовані машини;
- 1 тис. 45 артилерійських систем;
- 274 одиниці РСЗВ;
- 148 одиниць засобів ППО;
- 234 літаки;
- 202 гелікоптери;
- 836 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 196 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 165 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 99 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.
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