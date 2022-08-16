Коригувальники вогню не зможуть виходити з СІЗО під заставу — рішення Радиhttps://racurs.ua/ua/n173772-koryguvalnyky-vognu-ne-zmojut-vyhodyty-z-sizo-pid-zastavu-rishennya-rady.htmlРакурс
Верховна Рада підтримала зміни процедури щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню.
Тепер таких осіб під заставу більше не випускатимуть. Про це сьогодні, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Тепер неможливо вийти під заставу до суду, — наголошує Железняк.
За словами нардепа, відповідна правка була в законопроекті № 7431, який прийнято в цілому голосами 282 народних обранців.
Відповідні зміни до законодавства 10 серпня одноголосно підтримав парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.
Раніше сталося кілька гучних випадків, коли суди відпускали під заставу із СІЗО осіб, підозрюваних у коригуванні вогню ворога та колабораціонізмі.
Нагадаємо, у МВС нещодавно розповіли, скільки коригувальники отримують від ворога за свої «послуги».