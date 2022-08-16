Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коригувальники російського вогню не зможуть виходити під заставу

Коригувальники вогню не зможуть виходити з СІЗО під заставу — рішення Ради

16 сер 2022, 15:58
999

Верховна Рада підтримала зміни процедури щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню.





Тепер таких осіб під заставу більше не випускатимуть. Про це сьогодні, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Тепер неможливо вийти під заставу до суду, — наголошує Железняк.

За словами нардепа, відповідна правка була в законопроекті № 7431, який прийнято в цілому голосами 282 народних обранців.

Відповідні зміни до законодавства 10 серпня одноголосно підтримав парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.

Раніше сталося кілька гучних випадків, коли суди відпускали під заставу із СІЗО осіб, підозрюваних у коригуванні вогню ворога та колабораціонізмі.

Нагадаємо, у МВС нещодавно розповіли, скільки коригувальники отримують від ворога за свої «послуги».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів