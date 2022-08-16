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фсб повісило на диверсантів три серпневих підриви опор ЛЕП, які йдуть від Курської АЕС

фсб повісило на диверсантів три серпневих підриви опор ЛЕП, які йдуть від Курської АЕС

16 сер 2022, 15:14
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У серпні 2022 року диверсанти безкарно підірвали шість опор високовольтних ліній електропередач, які ідуть від Курської АЕС.





Таку інформацію 16 серпня повідомили у ФСБ росії. Це сталося після ранкових вибухів поблизу Джанкоя, які паралізували залізничне сполучення материка з окупованим Кримом.

Четвертого, дев’ятого і дванадцятого серпня в Курчатовському районі Курської області українські диверсійні групи підірвали шість опор високовольтних ліній електропередач (110, 330 і 750 кВ), через які здійснюється електроживлення об'єктів Курської АЕС, — йдеться у повідомленні.

Диверсія, за заявою фсб, призвела до «порушення технологічного процесу роботи АЕС».

Наразі нікого не затримано, але охорону об'єктів атомної енергетики посилено.

Джерело: Ракурс


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