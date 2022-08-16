Елітний підрозділ у тилу ворога - New York Times про нові вибухи в Криму

https://racurs.ua/ua/n173770-elitnyy-pidrozdil-u-tylu-voroga-new-york-times-pro-novi-vybuhy-v-krymu.html

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Український високопосадовець повідомив газеті The New York Times, що за вибухами на військовій базі у Майському Джанкойського району стоїть «елітний український підрозділ», який діяв у тилу ворога.

Інших деталей операції в тимчасово окупованому Криму він не розкрив.

NYT уточнює: попри те, що українська влада офіційно не коментувала вибухи, радник президента Михайло Подоляк у Твітері «схоже, натякнув на те, що Україна причетна».

9 серпня на Сакському військовому аеродромі біля села Новофедорівка пролунали потужні вибухи. Тоді також в анонімному коментарі The New York Times чиновник з Міноборони України запевнив, що за ударом стоять ЗСУ. Наступного дня в Генштабі повідомили, що росіяни втратили дев’ять літаків.

Сакський аеродром, який горів на початку серпня, — один із найбільших у Криму. Його збудували в 1910 році для курсантів Качинського вищого військового авіаційного училища. За радянських часів на летовищі теж була військова частина.

У 1945 році саме туди прилітали премʼєр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль і президент США Франклін Рузвельт. А у 2014 році українські військові з-під носа росіян вивезли з аеродрому всю авіацію.

Джанкой, який вразили 16 серпня, вважається воротами в Крим. Там розташована велика залізнична станція, через яку окупанти перекидають на материк і війська, і боєприпаси, і техніку.