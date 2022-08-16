Демілітаризація в дії - в Офісі президента прокоментували ранкові вибухи в Криму

В Офісі президента прокоментували ранкові вибухи в Криму 16 серпня.

Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії, — написав радник голови ОП Михайло Подоляк в Twitter.

Нагадаємо, уранці у міноборони рф підтвердили вибухи боєприпасів. За їхніми даними, займання сталося на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. Кажуть, що серйозно постраждалих немає.

Всі потяги, що йдуть з окупованого півдня України до окупованого Криму призупинені після удару по Джанкой. «Очільник» Криму Аксьонов заявив, що детонація боєприпасів продовжується.

Двоє цивільних людей постраждали, але, за його словами, їхньому життю нічого не загрожує.

За даними джерел ЗМІ, пожежа сталася на трансформаторній підстанції. Водночас на деяких відео, знятих очевидцями, чутно серію гучних ударів, схожих на вибухи боєприпасів. Адміністрація сільського поселення також повідомила, що відбулася детонація боєприпасів.

Кілька тисяч мешканців селища Майського і прилеглих територій евакуювали.

Видання «Кримінформ» пише, що йдеться про два різні інциденти — вибухи на складі в Травневому та пожежу на підстанції в Джанкої.