В мережі з'явилося відео ранкових вибухів у Криму

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Ракурс

На півночі Криму в селі Травневе за 20 кілометрів від Джанкоя стався вибух і пожежа. Відповідні фото та численні відео з’явилися у Телеграм-каналах та на сторінках соцмереж мешканців регіону.

За даними кількох джерел, пожежа вранці 16 серпня сталася на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація боєприпасів у селищі Майське.

На одному з відео пасажири автобуса, що проїжджав повз охоплену вогнем підстанцію, кажуть, що вибухи настільки сильні, що «автобус хитає".

Водночас на деяких відео, знятих очевидцями, чути цілу серію гучних ударів, схожих на вибухи боєприпасів. Як повідомляє російське пропагандистське агентство новин ТАРС, адміністрація сільського поселення також повідомила, що відбулася детонація боєприпасів. Мешканців селища Майського евакуювали.

Видання «Кримінформ» пише, що йдеться про два різні інциденти — вибухи на складі в Травневому та пожежу на підстанції в Джанкої.

Так званий глава Криму сергій аксьонов заявив, що виїхав на місце інциденту, а «обставини події з’ясовуються». Він не навів жодних подробиць того, що сталося.

Нагадаємо, що 9 серпня серія вибухів сталася на аеродромі Саки поблизу селища Новофедорівка. За офіційними даними, одна людина загинула, ще 14 отримали поранення. Міноборони РФ назвало причиною вибухів випадкову детонацію боєприпасів.