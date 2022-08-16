Російський флот притиснувся до Криму і зняв напругу для ЗСУ у Чорному морі - британська розвідка

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Надводні кораблі Чорноморського флоту росії продовжують займати надзвичайно оборонну позицію, патрулюючи, як правило, лише води в межах видимості узбережжя Криму.

Як повідомляється у звіті британського Міністерства оборони 16 серпня, це контрастує з посиленою військово-морською активністю росії в інших морях, як це характерно для цієї пори року.

Утім, чорноморський флот рф продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступальних дій, але зараз йому важко здійснювати ефективний контроль на морі.

Росіяни втратили свій флагман «Москва», значну частина бойових літаків морської авіації і контроль над островом Зміїний.

Британці констатують, що нині обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення росії, частково через те, що десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована. Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоб тиснути на російські сухопутні сили на інших напрямках.