«Бавовна» у Криму — поблизу окупованого Джанкоя чули вибухи і бачили пожежу

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В окупованому Криму уранці 16 серпня прогриміли вибухи. Інцидент стався у Джанкойському районі.

У село Майське виїхав так званий «глава» Криму сергій аксьонов, буде зʼясовувати обставини.

Про вибухи біля Джанкоя в окупованому Криму повідомляють місцеві пабліки.

Є також інформація про вибухи у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.

У Джанкої розташований аеродром, де, згідно з відкритими даними, дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52 і гелікоптери прикордонної служби фсб росії.

Джанкой вважається воротами в Крим. Там розташована велика залізнична станція, через яку окупанти перекидають на материк і війська, і боєприпаси, і техніку.

Російські пропагандисти заявляють, що в Джанкої горить трансформаторна підстанція.

Натомість глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що горить російська військова частина в селищі Азовське: