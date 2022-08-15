Червоний Хрест двічі відвідував полонених в Оленівці, але спілкування віч-на-віч не відбулося

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Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста мають доступ до українських полонених і намагаються тримати на контролі й ситуацію з полоненими в окупованій Оленівці.

Речник МКЧХ в Україні Олександр Власенко розповів «Суспільному», що спеціалісти двічі відвідували українських полонених, однак не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч.

Речник зазначив, що візит був коротким та не повністю відповідав чинним вимогам МКЧХ. За його словами, метою цього візиту було просто привезти туди питну воду, щоб забезпечити найнеобхіднішим на перший час.

До деяких людей ми маємо доступ і мали доступ. В Оленівці ми справді були два рази. Після того, як туди було переміщено військовополонених, це було буквально через два-три дні після їхнього перевезення в Оленівку, — розповів він.

Посадовець зазначив, що Червоний Хрест нині має доступ до деяких військовополонених, й намагається тримати на контролі й ситуацію з полоненими в Оленівці. Він розподілив полонених, яких нині утримують в Оленівці, на три категорії.

Це поранені, люди, які переміщені в медичні установи — їм надається лікарняна допомога. Друга категорія — це люди, які не постраждали внаслідок трагедії 29 липня. Третя категорія — це тіла загиблих людей, які ми хотіли б також побачити, — пояснив посадовець.

За його словами, МКЧХ має фахівців судово-медичної експертизи, які могли б проаналізувати причини трагедії.

Нагадаємо, що під час вибуху в ніч проти 29 липня, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників. За даними Офісу генпрокурора України, ​поранення дістали 130 людей.

Особи частини загиблих під час вибуху вдалось встановити. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 3 серпня повідомив, що ООН запускає «місію по встановленню фактів» трагедії в Оленівській колонії.

В Асоціації родин захисників Азовсталі звинуватили Червоний Хрест у бездіяльності, а також негативно висловилися про поїздку голови організації в Москву. Зокрема членкиня асоціації Сандра Кротевич також заявила, що подібні поїздки означають те, що певна організація «підіграє російській стороні».