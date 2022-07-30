Україна вимагає доступу до знищеного ізолятора в Оленівці і почала процес повернення тіл загиблих

https://racurs.ua/ua/n173215-ukrayina-vymagaie-dostupu-do-znyschenogo-izolyatora-v-olenivci-i-pochala-proces-povernennya-til.html

Ракурс

Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих у Оленівці українських військовополонених

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі єдиного телемарафону.

Я вчора офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного хреста (МКЧХ), до Моніторингової місії ООН, до їхніх керівників з тим щоб як уповноваженому Верховної ради з прав людини мені надали можливість відвідати це місце воєнного злочину, — сказав Лубінець.

Він нагадав, що міжнародні інституції, у першу чергу ООН і МКЧХ, були гарантами безпеки, коли бійці виходили з «Азовсталі».

Особу російського злочинця, який катував українського військовополоненого на оприлюдненому напередодні відео, вже встановили. Окрім того, відома інформація про родичів окупанта, наголошує Лубінець.

Злочинця планують юридично засудити. Утім, за словами Лубінця, «є дуже багато людей, які оголосили просто винагороду за знищення цієї особи», тож тепер він не зможе почуватися безпечно навіть на території росії.

Раніше «Ракурс» писав, що міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту у колонії в окупованій Оленівці Донецької області.

У переліку — 48 загиблих, особи двох встановлюють, адже вони нібито загинули дорогою до лікарні. У списку поранених — 73 прізвища. Російські воєнні злочинці стверджують, що всього в колонії були 193 військовополонені українці.

Патронатна служба «Азову» вже заявила, що не може підтвердити чи спростувати ці списки, їх перевіряють на достовірність. Уповноважений Ради з прав людини подав запит на отримання інформації щодо списків загиблих українських військових в Оленівці, але наразі в Офісі омбудсмана ці списки не отримали.

Нагадаємо, уранці 29 липня росія скоїла в Оленівці провокацію — вдарила артилерією по колонії з українськими військовополоненими та звинуватила в цьому ЗСУ. На місці загинули понад 50 оборонців Маріуполя, проте жоден окупант не постраждав.