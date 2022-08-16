Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
"Хлопок" в Крыму - вблизи оккупированного Джанкоя слышали взрывы и видели пожар

«Хлопок» в Крыму — вблизи оккупированного Джанкоя слышали взрывы и видели пожар (ВИДЕО)

16 авг 2022, 08:06
999

В окупованому Криму уранці 16 серпня прогриміли вибухи. Інцидент стався у Джанкойському районі.





У село Майське виїхав так званий «глава» Криму сергій аксьонов, буде зʼясовувати обставини.

Про вибухи біля Джанкоя в окупованому Криму повідомляють місцеві пабліки.

Є також інформація про вибухи у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.

У Джанкої розташований аеродром, де, згідно з відкритими даними, дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52 і гелікоптери прикордонної служби фсб росії.

"Хлопок" в Крыму - вблизи оккупированного Джанкоя слышали взрывы и видели пожар

Джанкой вважається воротами в Крим. Там розташована велика залізнична станція, через яку окупанти перекидають на материк і війська, і боєприпаси, і техніку.

Російські пропагандисти заявляють, що в Джанкої горить трансформаторна підстанція.

Натомість глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що горить російська військова частина в селищі Азовське:

Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району, — написав Чубаров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров