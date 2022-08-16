Суд у Нідерландах призначив дату оголошення вердикту у справі малазійського «Боїнга» MH17

Суд у Нідерландах призначив дату оголошення вердикту у справі малазійського «Боїнга» MH17https://racurs.ua/ua/n173758-sud-u-niderlandah-pryznachyv-datu-ogoloshennya-verdyktu-u-spravi-malaziyskogo-boyinga-mh17.htmlРакурс
Вирок у справі про збитий боїнг MH17 суд винесе 17 листопада.
Reuters повідомляє, що прокуратура Нідерландів звинувачує одного українського і трьох російських обвинувачених, які перебувають на волі, у тому, що вони допомагали постачати ракетну систему.
Згодом бойовики використали її для ракетного обстрілу літака 17 липня 2014 року.
Судовий розгляд справи, що почався 9 березня 2020 року, завершився в червні цього року.
Будь-який розвиток подій у кримінальному провадженні може призвести до зміни дати попереднього рішення, — додали в суді.
Прокуратура Нідерландів обвинувачує у збитті літака і загибелі всіх 298 людей на борту трьох громадян Росії та одного українця — Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. За версією слідства, вони були причетні до запуску з непідконтрольної Києву території Донбасу ракети з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», якою збили лайнер.
Суд проходить за відсутності обвинувачених. Вони перебувають у міжнародному розшуку. Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув’язнення для всіх чотирьох.
У катастрофі літака Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на сході України загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів.