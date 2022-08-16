Суд у Нідерландах призначив дату оголошення вердикту у справі малазійського "Боїнга" MH17

https://racurs.ua/ua/n173758-sud-u-niderlandah-pryznachyv-datu-ogoloshennya-verdyktu-u-spravi-malaziyskogo-boyinga-mh17.html

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Вирок у справі про збитий боїнг MH17 суд винесе 17 листопада.

Reuters повідомляє, що прокуратура Нідерландів звинувачує одного українського і трьох російських обвинувачених, які перебувають на волі, у тому, що вони допомагали постачати ракетну систему.

Згодом бойовики використали її для ракетного обстрілу літака 17 липня 2014 року.

Судовий розгляд справи, що почався 9 березня 2020 року, завершився в червні цього року.

Будь-який розвиток подій у кримінальному провадженні може призвести до зміни дати попереднього рішення, — додали в суді.

Прокуратура Нідерландів обвинувачує у збитті літака і загибелі всіх 298 людей на борту трьох громадян Росії та одного українця — Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. За версією слідства, вони були причетні до запуску з непідконтрольної Києву території Донбасу ракети з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», якою збили лайнер.

Суд проходить за відсутності обвинувачених. Вони перебувають у міжнародному розшуку. Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув’язнення для всіх чотирьох.

У катастрофі літака Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на сході України загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів.