Рада погодилася на одноразову виплату в разі інвалідності чи смерті через війну для трьох груп населення

https://racurs.ua/ua/n173769-rada-pogodylasya-na-odnorazovu-vyplatu-v-razi-invalidnosti-chy-smerti-cherez-viynu-dlya-troh-grup.html

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Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект щодо одноразової грошової виплати людям, які отримали поранення або загинули під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану.

Йдеться про журналістів, працівників об'єктів критичної інфраструктури та місцевих чиновників.

Цей законопроект прийнято за основу на засіданні 16 серпня (267 голосів «за»), повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Постраждалі та члени їхніх родин можуть отримати:

1 млн грн — у разі загибелі;

800 тис. грн — у разі встановлення I групи інвалідності;

500 тис. грн — у разі встановлення II групи інвалідності;

200 тис грн — у разі встановлення III групи інвалідності;

втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) — в розмірі 100 тис. грн.

Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету і кошти іноземних держав та фондів.