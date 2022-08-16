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фсб повесило на диверсантов три августовских подрыва опор ЛЭП, идущих от Курской АЭС

фсб повесило на диверсантов три августовских подрыва опор ЛЭП, идущих от Курской АЭС

16 авг 2022, 15:14
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У серпні 2022 року диверсанти безкарно підірвали шість опор високовольтних ліній електропередач, які ідуть від Курської АЕС.





Таку інформацію 16 серпня повідомили у ФСБ росії. Це сталося після ранкових вибухів поблизу Джанкоя, які паралізували залізничне сполучення материка з окупованим Кримом.

Четвертого, дев’ятого і дванадцятого серпня в Курчатовському районі Курської області українські диверсійні групи підірвали шість опор високовольтних ліній електропередач (110, 330 і 750 кВ), через які здійснюється електроживлення об'єктів Курської АЕС, — йдеться у повідомленні.

Диверсія, за заявою фсб, призвела до «порушення технологічного процесу роботи АЕС».

Наразі нікого не затримано, але охорону об'єктів атомної енергетики посилено.

Источник: Ракурс


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