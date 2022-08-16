Диверсия и окурок - российские и украинские военные прокомментировали взрывы под Джанкоем

https://racurs.ua/n173768-diversiya-i-okurok-rossiyskie-i-ukrainskie-voennye-prokommentirovali-vzryvy-pod-djankoem.html

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Коментуючи вибухи поблизу Джанкоя, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що росіяни не дотримувалися правил протипожежної безпеки.

Україну це тішить, Джанкой — це ще один аеродром, де росіяни зосередили ударні вертольоти та іншу військову техніку, — повідомив Ігнат на брифінгу.

Експозицією недбалості росіян вважають с СтратКомі ЗСУ кадри ймовірного майданчика на станції Азовська між селищами Майське і Азовське Джанкойського району, де зберігалися боєприпаси, що вибухнули уранці 16 серпня.

Під відкритим небом знаходилися ряди ящиків із боєприпасами та стоянка техніки, зокрема, РСЗВ «Град». Повз цю «експозицію орчої недбалості» постійно проїжджали потяги, з вікон яких все чудово знімалося на відео, одне з яких ви зараз спостерігаєте, — йдеться у повідомленні.

Так званий «голова Криму» Сергій Аксьонов заявив, що після детонації боєприпасів у Джанкойському районі на півострові ввели режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

Вранці міноборони росії повідомило про «детонацію» на майданчику, де зберігаються боєприпаси.

Вибух пошкодив залізницю, маршрут поїздів, що прямують до Криму з росії, вже змінили: потяги зупиняють на станції «Владиславівка» (трохи більш як 100 км від Джанкою).

Міноборони рф назвало вибухи «диверсією» — постраждали цивільні обʼєкти, лінії електропередач, електростанція та залізничне полотно, а постійна представниця України в Криму Таміла Ташева повідомила про те, що після вибуху утворилися великі черги на виїзд з півострова.