Взрыв возле Джанкоя повредил железную дорогу, по которой оккупанты подвозят оружие на юг Украины

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В результаті інциденту постраждала залізниця, що проходить через Травневе. Цією дорогою до Джанкоя та Сімферополя їдуть потяги з материкової частини росії.

Через це окупаційна влада півострова ухвалила рішення зупиняти всі потяги на станції Владиславівка неподалік Феодосії — там пасажирів висаджуватимуть і відправлятимуть далі автобусами. Від Владиславівки до Сімферополя приблизно 100 км.

Як повідомляє російський РБК з посиланням на представника «Гранд Сервіс Експрес», зараз також припинено рух поїздів у районі станції Азовська. За його словами, затримано сім поїздів: шість у Крим, один із Криму.

Причини того, що сталося вранці 16 серпня, поки невідомі. У міноборони рф повідомили, що детонація почалася після займання на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів, зазначивши, що причини самого займання з’ясовуються.

В Україні ні офіційна влада, ні джерела ЗМІ поки що ніяк не коментували інцидент і його можливий зв’язок з діями українських військових чи диверсантів. Тільки в Офісі президента натякнули, що так і буде відбуватися демілітаризація Криму.

Одночасно в Джанкої стався ще один інцидент — спалахнула трансформаторна підстанція. Пропагандисти з «РИА Новости «з посиланням на джерело написали, що пожежа почалася «після сильної бавовни».

Приблизно через три години міненерго РФ повідомило про локалізацію загоряння, наголосивши, що інцидент не порушив енергопостачання споживачів. Про можливі причини пожежі наразі також не повідомляється.