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Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

16 авг 2022, 13:56
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Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.





Глава держави в указі від 16 серпня увів до складу Ставки:

  • Василя Малюка (в.о. голови СБУ);
  • Ігоря Танцюру (новий командувач Сил тероборони ЗСУ);
  • Віктора Хоренка (командувач Сил спецоперацій);
  • Юрія Лебедя (командувач Нацгвардії).

Зі складу виключені звільнені раніше екс-глава СБУ Іван Баканов, екс-командувач ССО Галаган та екс-командувач ТРО Галушкін.

секретар РНБО Олексій Данілов увечері 15 серпня повідомляв про чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Источник: Ракурс


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