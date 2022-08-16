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Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующегоhttps://racurs.ua/n173767-zelenskiy-smenil-sostav-stavki-verhovnogo-glavnokomanduuschego.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.
Глава держави в указі від 16 серпня увів до складу Ставки:
- Василя Малюка (в.о. голови СБУ);
- Ігоря Танцюру (новий командувач Сил тероборони ЗСУ);
- Віктора Хоренка (командувач Сил спецоперацій);
- Юрія Лебедя (командувач Нацгвардії).
Зі складу виключені звільнені раніше екс-глава СБУ Іван Баканов, екс-командувач ССО Галаган та екс-командувач ТРО Галушкін.
секретар РНБО Олексій Данілов увечері 15 серпня повідомляв про чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
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