Первый шаг к запрету фейерверков и салютов в Украине сделала Рада

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Перший крок до заборони феєрверків та салютів в Україні зробила Верховна Рада.

Парламент 16 серпня підтримав у першому читанні відповідний документ.

В сесійній залі за законопроект № 7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів знайшлося 250 голосів, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Зокрема, пропонується заборонити використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард.

Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Також документом пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, за виключенням сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ. Встановлено вікове обмеження щодо їх купівлі (16 років).