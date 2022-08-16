Жители поселка близ Симферополя сообщают о взрывах и клубах черного дыма на военной авиабазе рф

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Хмари чорного диму кубляться над військовою авіабазою в селі Гвардійське під Сімферополем.

Про це опівдні 16 серпня почали писати російські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів.

Вони стверджують, що на території військового об'єкта пролунали кілька вибухів.

За даними джерела «Коммерсант», військові відомства і правоохоронні органи перевіряють версію з нападом невеликого безпілотника на склад боєприпасів. Кримські чиновники поки не коментують ситуацію.

Нагадаємо, уранці 16 серпня в селі Майське Джанкойського району підірвали склад боєприпасів на території військової частини та виникла пожежа на електропідстанції.

Міноборони рф назвало вибухи в Джанкойському районі «диверсією», від якої постраждали цивільні обʼєкти, лінії електропередач, електростанція та залізничне полотно.