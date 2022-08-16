путин обвинил США в затягивании войны в Украине

https://racurs.ua/n173764-putin-obvinil-ssha-v-zatyagivanii-voyny-v-ukraine.html

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Так званий президент рф володимир путін звинуватив США у затягуванні війни в Україні.

Воєнний злочинець, який абсолютизував свою владу в росії, під час звернення до учасників Московської конференції з міжнародної безпеки заявив, що ситуація в Україні показує, що «США намагаються затягнути цей конфлікт».

путін також звинуватив НАТО у розширенні на схід, а також сказав, що «колективний Захід прагне поширити на Азійсько-Тихоокеанський регіон свою блокову систему за аналогією з НАТО в Європі», формуючи нові військово-політичні союзи.

Тим часом сергій шойгу заявив, що військові дії України координують «іноземні військові радники».

Дії збройних сил України планують та координують іноземні військові радники. Розвідані дані постачаються від усіх джерел інформації, що є в НАТО. Застосування озброєнь здійснюється під контролем західних фахівців, — заявив міністр оборони рф на Московській конференції з міжнародної безпеки.

Ця заява путіна, а також агресивні висловлювання його міністра війни шойгу, пролунали майже одночасно з новими вибухами в тимчасово окупованому рашистами Криму.

Російський фюрер сказав також, що «Захід намагається зберегти гегемонію, що вислизає з їхніх рук» і «приготував для України долю гарматного м’яса».

Епоха однополярного світопорядку відходить у минуле. Гегемонія Заходу означає стагнацію для всього світу, мракобісся та неоліберальний тоталітаризм. США намагаються затягнути конфлікт в Україні, вони ж розпалюють конфліктний потенціал в Азії, Африці та Латинській Америці. Необхідно «відновити повагу до міжнародного права», зміцнювати позиції ООН та інших діалогових майданчиків, — заявив путін.

Так звана «спецоперація», за словами путлєра, була реакцією на ці події, вона запроваджувалася цілком відповідно до статуту ООН.

Натомість рф, як переконує цей воєнний злочинець, будує більш «демократичний світ, де гарантовані права всіх народів».