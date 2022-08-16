Лидера российской рок-группы оштрафовали на 900 евро по делу о сра*е путина и дискредитации армии рф

https://racurs.ua/n173763-lidera-rossiyskoy-rok-gruppy-oshtrafovali-na-900-evro-po-delu-o-sra-e-putina-i-diskreditacii-armii.html

Ракурс

Юрія Шевчука оштрафували на 50 тис. рублів у справі про «дискредитацію» армії.

Радянський районний суд Уфи розглянув протокол про «дискредитацію» російської армії, складений стосовно лідера рок-групи ДДТ Шевчука та оштрафував музиканта на 50 тис. рублів (це приблизно 900 євро за курсом станом на 16 серпня). Про це повідомляє засновник ГО «Агора» Павло Чиков.

Адвокат Олександр Передрук, який представляв інтереси Шевчука, повідомив, що рішення суду буде оскаржено.

Протокол щодо Шевчука склали після концерту ДДТ в Уфі у травні. Під час виступу Шевчук, зокрема, висловився про батьківщину та президента:

Батьківщина, друзі, це не дупа президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина — це бабуся жебрак на вокзалі, що продає картоплю. Ось це батьківщина.

Також він казав, що в нього «страшно болить душа» через конфлікт в Україні. «Ми проти війни».

Перед тим, як суддя оголосив рішення у справі, Павло Чиков опублікував антивоєнну заяву Шевчука.

Я, Юрій Шевчук, завжди був проти воєн, у будь-якій країні і в будь-які часи… Я також проти війни, що триває, вісім років на Донбасі і нинішньої СВО (спеціальної воєнної операції — такий термін дозволено використовувати в рф щодо війни) в Україні.

У липні російське видання «Фонтанка» повідомило, що Шевчук потрапив до списку російських музикантів, чиї виступи влада нібито визнала небажаною. У квітні концерт ДДТ скасували у Тюмені. Тоді співак припустив, що це пов’язано з відмовою гурту виступати в залі з буквою Z, яка стала символом підтримки російського вторгнення в Україну.