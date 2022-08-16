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Ракурс
Мешканці селища поблизу Сімферополя повідомляють про вибухи та клуби чорного диму на військовій авіабазі рф

Мешканці селища поблизу Сімферополя повідомляють про вибухи та клуби чорного диму на військовій авіабазі рф

16 сер 2022, 13:28
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Хмари чорного диму кубляться над військовою авіабазою в селі Гвардійське під Сімферополем.





Про це опівдні 16 серпня почали писати російські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів.

Вони стверджують, що на території військового об'єкта пролунали кілька вибухів.

За даними джерела «Коммерсант», військові відомства і правоохоронні органи перевіряють версію з нападом невеликого безпілотника на склад боєприпасів. Кримські чиновники поки не коментують ситуацію.

Нагадаємо, уранці 16 серпня в селі Майське Джанкойського району підірвали склад боєприпасів на території військової частини та виникла пожежа на електропідстанції.

Міноборони рф назвало вибухи в Джанкойському районі «диверсією», від якої постраждали цивільні обʼєкти, лінії електропередач, електростанція та залізничне полотно.

Джерело: Ракурс


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