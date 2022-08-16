Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

https://racurs.ua/ua/n173767-zelenskyy-zminyv-sklad-stavky-verhovnogo-golovnokomanduvacha.html

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Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Глава держави в указі від 16 серпня увів до складу Ставки:

Василя Малюка (в.о. голови СБУ);

Ігоря Танцюру (новий командувач Сил тероборони ЗСУ);

Віктора Хоренка (командувач Сил спецоперацій);

Юрія Лебедя (командувач Нацгвардії).

Зі складу виключені звільнені раніше екс-глава СБУ Іван Баканов, екс-командувач ССО Галаган та екс-командувач ТРО Галушкін.

секретар РНБО Олексій Данілов увечері 15 серпня повідомляв про чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.