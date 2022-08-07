За скільки коригувальники “продають” Україну, розповіли в МВС

https://racurs.ua/ua/n173478-za-skilky-koryguvalnyky-prodaut-ukrayinu-rozpovily-v-mvs.html

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За скільки зрадники продають" Україну та які області найбільше постраждали від російських атак, розповів в ефірі телемарафону заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він вказав, що правоохоронці постійно виявляють диверсантів, коригувальників ворожого вогню та зрадників.

Зі слів Єніна, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні затримали понад 1 тис. 600 осіб, ймовірно, причетних до диверсійної діяльності. Затримані погоджувалися співпрацювати з російськими воєнними злочинцями за 5−10 тис. грн. За ці гроші зрадники надавали окупантам інформацію про розташування позицій захисників України, блокпостів ЗСУ, а також інформували про місця прильоту ракет.

Зрада держави за 300 дол. — це, майже, як за 30 срібників, і перспектива провести найближчі 15 років в тісній камері, — додав перший заступник голови МВС.

Він уточнив, що навіть ті, хто не є зрадниками, проте у соціальних мережах поширюють фото або відео з місць обстрілів, також допомагають ворогу «краще пристрілятися».

Загалом від початку вторгнення росії найбільше від атак армії ворога в Україні постраждали Донецька, Луганська та Миколаївська області. Залишилася одна єдина область, яку росія не обстрілювала ракетами, — Чернівецька.