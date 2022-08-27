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Ракурс
Житель Николаева корректировал российские ракетные удары

Корректировщика ракетных ударов по учебным заведениям задержали в Николаеве (ФОТО)

27 авг 2022, 12:01
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У Миколаєві затримано місцевого жителя, який надавав ворогу координати будівель закладів освіти.





Отримані від зловмисника дані рашисти використовували для завдання прицільних ракетних ударів. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Також він фіксував та надсилав ворогу дані про переміщення та дислокацію українських військових і техніки.

Зазначається, що дані ворогу надсилалися закритими каналами електронного зв’язку — відповідні технічні засоби були виявлені в ході обшуків за місцем проживання коригувальника.

Відповідні розвіддані зловмисник збирав і надсилав від початку масштабного російського вторгнення.

Чоловікові повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст.114−2 Кримінального кодексу).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 млн грн.

Источник: Ракурс


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