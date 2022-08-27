Рашисты перед приездом МАГАТЭ пытают работников ЗАЭС, чтобы скрыть правду

Запорожская АЭС с марта оккупирована рашистами, фото: «Энергоатом»

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Російські спецслужби катують працівників окупованої з початку березня Запорізької АЕС, щоб змусити тих нічого не розповідати про ризики для безпеки на станції інспекторам МАГАТЕ, чий візит на АЕС може відбутися.

Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що працівники станції розповіли британському виданню, що на АЕС зараз панує атмосфера страху.

Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити, — розповів виданню один з українських атомників.

За інформацією видання, рашисти арештовують український персонал, відправляють «на підвал».

Люди повертаються після цих «розмов» у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали, — пояснило джерело видання.

Зазначається, що рашисти готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ.

Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, загарбники планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, «які гучно кричатимуть, що дуже чекали „визволення“ від режиму в Києві».

Джерело: «Енергоатом», The Telegraph