Аналітики ISW назвали найближчу мету контрнаступу ЗСУ на півдні

В ISW назвали найближчу мету контрнаступу ЗСУ. Фото:

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Найближчою ціллю контрнаступу Збройних сил України є удари по логістичних вузлах, наземних лініях зв’язку, скупченню техніки та живої сили окупантів уздовж Південного напрямку.

Український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій. ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики вважають, що триваючий контрнаступ, найімовірніше, не призведе до миттєвих успіхів, а українські військові намагаються підірвати воєнний потенціал ворога. Для цього Збройні сили намагаються вивезти з ладу ключові вузли тилового забезпечення, що підтримують угрупування противника

Також експерти припускають, що ЗСУ обмеженими атаками в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що контрнаступ Збройних сил України на південні області розрахований на тривалу кампанію, яка поєднує зусилля зі знищення російської логістики та локальних наземних операцій.