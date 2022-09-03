Інститут вивчення війни заявив, що російські офіційні особи та колаборанти «зміцнюють свої позиції щодо українського контрнаступу, стверджуючи, що він послабить українську армію».

росія намагається виставити український контрнаступ на Херсонщині миттєвою поразкою, і тим самим навмисно «затуманює" реальність. Хоча зрозуміло, що складні контрнаступи не можуть бути вирішені за день або протягом декількох днів, — йдеться у звіті Інституту за 2 вересня.

Російські блогери посилили поширення неправдивих інформаційних наративів про контрнаступ 1−2 вересня, оскільки інформаційний простір навколо успіху та темпів українського контрнаступу залишався туманним.

Американські аналітики наголосили, що росіяни створюють неправдиві інформаційні наративи, аби переконати, що контрнаступ ЗСУ на півдні України зазнав невдачі.

Голова міноборони рф шойгу 2 вересня заявив, що Зеленський спланував операцію на Херсонщині, щоб створити у «західних кураторів» ілюзію, що ЗСУ можуть вести ефективний контрнаступ. Водночас диктатор білорусі лукашенко 1 вересня сказав, що внутрішні українські розбіжності незабаром змусять військовий конфлікт припинитися.

Водночас війська рф продовжують реагувати на український контрнаступ у Херсонській області, послідовно перекидаючи військові колони на південь України через Керченський міст. Також продовжується формування 3-го армійського корпусу для ймовірного відновлення наступальних дій в Донецькому оперативному районі.

Це розгортання військ, ймовірно, створить умови для перегляду операції із захоплення Донецької області, але російські війська навряд чи досягнуть прогресу, необхідного для захоплення області до 15 вересня, заявили раніше в ISW.