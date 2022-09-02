путін планує зібрати нові сили для наступу на Україну восени та взимку - Інститут вивчення війни, колаж - Грунт

https://racurs.ua/ua/n174332-putin-planuie-zibraty-novi-syly-dlya-nastupu-na-ukrayinu-voseny-ta-vzymku-instytut-vyvchennya.html

Ракурс

Російська армія планує зібрати нові сили для наступу на Україну восени та взимку.

Про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни 2 вересня.

Зазначається, що заява путіна про плани ліквідувати в Україні антиросійський анклав, а також повторення старої агресивної риторики щодо українців свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.

Водночас захоплення Донбасу до 15 вересня експерти ISW вважають малоймовірним. Окупація регіону потрібна російському командуванню лише для того, щоб підняти бойовий дух загарбницьких військ.

Нагадаємо, що путін розпорядився захопити Донеччину до 15 вересня. Це чергова корекція планів окупантів. Раніше вони планували загарбати цю територію України до кінця червня та до кінця серпня.

«Ракурс» повідомляв, що аналітики Інституту вивчення війни констатують: росія дедалі частіше визнає, що неспроможна провести псевдореферендуми на окупованих територіях. Агресор нездатний боротися з місцевим рухом опору.

Путін 1 вересня знову заявив про своє хибне уявлення про неспровоковане вторгнення росії в Україну як про оборонну операцію із захисту рф. Під час зустрічі зі школярами в Калінінграді путін заявив, що метою «спеціальної військової операції» є ліквідація «антиросійського анклаву», що формується в Україні, який є екзистенційною загрозою російській державі.

Аналогічно президент рф використав концепцію «антиросійських настроїв» у своєму виступі 24 лютого, оголосивши про «спецоперацію» в Україні.

Згадування путіним «антиросійської» організації, яка має бути переможена у військовому відношенні, щоб захистити росію, підтверджує його максималістські наміри щодо України та, ймовірно, спрямоване на те, щоб створити інформаційні умови для заклику до подальших зусиль росії та створення нових сил восени та взимку цього року.