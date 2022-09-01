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Несіть діду пігулки - путін озвучив нову мету "спецоперації" в Україні
Викликайте санітарів діду — путін озвучив нову мету «спецоперації» в Україні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174313-vyklykayte-sanitariv-didu-putin-ozvuchyv-novu-metu-specoperaciyi-v-ukrayini-video.htmlРакурс
володимир путін озвучив нову мету «спецоперації» в Україні.
На території України створюється антиросійський анклав, який загрожує самій росії, його ліквідація — мета спеціальної військової операції, — так президент рф окреслив ще одну мету війни в Україні — ліквідувати «антиросійський анклав».
Про це російський воєнний злочинець сказав у виступі перед школярами рф 1 вересня.
росія вчергове коригує плани щодо захоплення українських території, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
Російські окупаційні війська в черговий раз коригують свої плани і дії відповідно до наказу путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня, — наголосив офіцер.
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