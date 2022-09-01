МАГАТЕ залишить представників на ЗАЕС, на відео зі станції потрапила російська техніка

МАГАТЕ залишить своїх представників на ЗАЕС

https://racurs.ua/ua/n174312-magate-zalyshyt-predstavnykiv-na-zaes-na-video-zi-stanciyi-potrapyla-rosiyska-tehnika.html

Ракурс

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ, англ. International Atomic Energy Agency, IAEA) залишить своїх представників у Запорізькій області. Про це 1 вересня під час короткого брифінгу на ЗАЕС заявив голова агентства Рафаєль Ґроссі.

Він також додав, що організації вдалося зібрати чимало інформації, а він побачив «ключові моменти», які хотів побачити.

1 вересня російські пропагандисти показали, як під час здійснення місії МАГАТЕ на ЗАЕС було виявлено російську військову техніку на атомній станції. Це прямо заборонено нормами міжнародного права, але окупанти настільки тупі, що самі показали цей злочин.

Напередодні візиту місії МАГАТЕ рашисти вдалися до нових провокацій на ЗАЕС. Уранці внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока № 2 із запуском дизель-генераторів.

Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції. Енергоблок № 6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

Росіяни використовують «перевірену часом» тактику: вони свідомо проводять якісь воєнні дії, і водночас пишуть, що їх вчиняє інша сторона, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу в Києві.

Вона зазначила, що уже вчора в інформаційному полі спостерігався «сплеск» від російських загарбників то про «українських диверсантів», то про «українських десантників».

Такі ознаки говорять нам про те, що росіяни дійсно планували ці дії, планували цей інформаційний супровід і по суті це роблять, швидше за все, щоб провокувати місію МАГАТЕ і створювати потрібну для кремля картинку, — підкреслила Маляр.

«Ракурс» писав, українська військова розвідка попереджає, що окупанти готуються евакуювати з території ЗАЕС співробітників «Росатома». Щоб уникнути паніки серед працівників станції, до цього готуються приховано. Евакуація проходитиме в супроводі підрозділів росгвардії, які колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару. Їх вивозили через приїзд місії МАГАТЕ.

Наразі на ЗАЕС склалася критична ситуація — окупанти не допускають на територію частину співробітників, зокрема персонал, що відповідає за пожежну безпеку.