Російських атомників можуть вивезти із Запорізької АЕС, фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n174304-rashysty-gotuutsya-evakuuvaty-iz-zaes-spivrobitnykiv-rosatomu-gur.html

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На Запорізькій АЕС, яка з початку березня окупована рашистами, проводиться підготовка до евакуації в окупований Мелітополь співробітників російської держкорпорації з атомної енергії «Росатом».

Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів «росгвардії», які о 7.00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару, — зазначають у ГУР. — Зі слів співробітників «росатому» стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС Місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції.

У розвідці зазначають, що наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників — зокрема персонал, що відповідає за пожежну безпеку.

Прес-служба українського держрегулятора «Енергоатом» у своєму Telegram-каналі сьогодні о 14.26 повідомила, що місія МАГАТЕ вже прибула на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, рашисти сьогодні здійснили обстріл міста Енергодар, поруч з яким розташована ЗАЕС.