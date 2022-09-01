Рашисти обстрілюють Енергодар, фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n174298-rashysty-z-vertolotiv-obstrilyaly-jytlovi-kvartaly-energodara-gur.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 1 вересня, вранці обстріляли житлові квартали окупованого Енергодара з ударних вертольотів Ка-52, а також завдали мінометного удару у безпосередній близькості від Запорізької АЕС в день запланованого візиту на станцію комісії МАГАТЕ.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів, — наголошують у відомстві.

У ГУР закликають світову спільноту надати адекватну оцінку діям окупантів, забезпечити ефективну та безпечну роботу Місії МАГАТЕ та сприяти повній демілітаризації Енергодара.

Нагадаємо, через російські обстріли сьогодні відбулося аварійне відключення працюючого енергоблока запорізької АЕС.