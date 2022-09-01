Рашисти знову обстрілюють Енергодар, фото: Дмитро Орлов

https://racurs.ua/ua/n174292-energodar-zranku-pid-postiynymy-minometnymy-obstrilamy-mer-foto.html

Ракурс

Енергодар — окуповане рашистами місто, де розташована Запорізька АЕС — з самого ранку перебуває під постійними мінометними обстрілами, які здійснюють окупанти.

Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Енергодар. З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чуто автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об'єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо, — зазначив Орлов.

Пізніше він опублікував знімки завданих місту руйнувань.

Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери) вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів, — наголосив Орлов.