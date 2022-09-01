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Ракурс
Рашисти знову обстрілюють Енергодар, фото: Дмитро Орлов

Енергодар з ранку під постійними мінометними обстрілами — мер (ФОТО)

1 вер 2022, 08:21
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Енергодар — окуповане рашистами місто, де розташована Запорізька АЕС — з самого ранку перебуває під постійними мінометними обстрілами, які здійснюють окупанти.





Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Енергодар. З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чуто автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об'єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо, — зазначив Орлов.

Пізніше він опублікував знімки завданих місту руйнувань.

Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери) вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів, — наголосив Орлов.

Надходить інформація про влучення в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова. В приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті. В приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки! — додав він.

Рашисти знову обстрілюють Енергодар, фото: Дмитро Орлов

Джерело: Ракурс


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