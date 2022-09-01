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Российских атомщиков могут вывезти из Запорожской АЭС, фото: ГУР
Рашисты готовятся эвакуировать из ЗАЭС сотрудников «Росатома» — ГУРhttps://racurs.ua/n174304-rashisty-gotovyatsya-evakuirovat-iz-zaes-sotrudnikov-rosatoma-gur.htmlРакурс
На Запорізькій АЕС, яка з початку березня окупована рашистами, проводиться підготовка до евакуації в окупований Мелітополь співробітників російської держкорпорації з атомної енергії «Росатом».
Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.
Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів «росгвардії», які о 7.00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару, — зазначають у ГУР. — Зі слів співробітників «росатому» стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС Місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції.
У розвідці зазначають, що наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників — зокрема персонал, що відповідає за пожежну безпеку.
Прес-служба українського держрегулятора «Енергоатом» у своєму Telegram-каналі сьогодні о 14.26 повідомила, що місія МАГАТЕ вже прибула на Запорізьку АЕС.
Нагадаємо, рашисти сьогодні здійснили обстріл міста Енергодар, поруч з яким розташована ЗАЕС.
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