Хакеры снова атакуют украинцев, фото

https://racurs.ua/n174303-hakery-massovo-rassylaut-ukraincam-vredonosnye-pisma-gosspecsvyaz.html

Ракурс

Хакери знову намагаються атакувати українців.

Впродовж 30 та 31 серпня було зафіксовано масові розсилання електронних листів із темами «Технічне креслення» («Technisches Zeichnen») серед українських, австрійських та німецьких організацій. Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку з посиланням на дані урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

У вкладенні до електронного листа міститься IMG-файл (наприклад, «Технічне креслення. img») з однойменним CHM-файлом. В результаті його відкриття на пристрій зрештою буде завантажена шкідлива програма AgentTesla, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що аналогічні розсилання також були зафіксовані 11 серпня — тоді електронні листи містили вкладення і тему з назвою «Договірна документація».