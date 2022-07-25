Госспецсвязи предупредила о новой кибератаке - письмах с темой "Окончательный платеж"

https://racurs.ua/n173053-gosspecsvyaz-predupredila-o-novoy-kiberatake-pismah-s-temoy-okonchatelnyy-platej.html

Ракурс

Російські хакери активізувалися — урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомила 25 липня про факти масового розсилання небезпечних електронних листів.

.

Вони містять тему «Остаточний платіж» та однойменне вкладення у виді TGZ-архіву.

Архів містить EXE-файл, що класифіковано як .NET-даунлоадер RelicRace, призначений для завантаження (здебільшого з OneDrive), декодування та запуску в пам’яті шкідливої .NET-програми RelicSource. RelicSource функціонально є інсталятором, що забезпечує дешифрування даних, які зберігаються в ресурсах (можливі варіанти: XOR/DES/DES3/AES/ARC2) та запуск (в т.ч. шляхом інжектування) отриманого пейлоаду. Передбачено декілька способів забезпечення персистентності, імплементовано техніки антианалізу (виявлення VM), а також відправка нотифікацій до Telegram, — попередили українські спеціалісти.

Відкриття архіву призведе до завантаження на комп’ютері шкідливих програм та, як наслідок, викрадення даних.

Атаку пов’язують із угрупованням UAC-0041 — це так звані російські хактивісти.