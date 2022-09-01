Міграційна служба підтвердила українське громадянство Невзорова

https://racurs.ua/ua/n174311-migraciyna-slujba-pidtverdyla-ukrayinske-gromadyanstvo-nevzorova.html

Ракурс

Зеленський надав «хорошому росіянину» Олександру Невзорову українське громадянство.

Цю інформацію «Громадському» підтвердили у Державній міграційній службі України (ДМСУ).

Нагадаємо, влітку спалахнув скандал з цього приводу, але офіційно надання громадянства Невзорову в Офісі президента не підтверджували. Про те, що він став українським громадянином, заявляв сам Невзоров.

6 червня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами підтвердив, що екс-депутат держдуми рф Невзоров подався на українське громадянство. Чи надали його — президент не уточнив.

Він став відомим після розпаду Радянського Союзу завдяки своїй журналістській діяльності. Зокрема, Невзоров працював під час збройних протистоянь у так званому Придністров’ї, Чечні та Югославії.

У 1993—2007 роках він був депутатом російської держдуми. Працюючи на телеканалі вбитого російського олігарха Бориса Березовського, заявляв про підтримку дій російських силовиків у країнах Балтії.

У 2012 році Невзоров був довіреною особою путіна, а також називав його «єдиним, хто може утримати від катастрофи імперію, яка перебуває в процесі розпаду».

Працював на російському пропагандистському ТБ, зокрема з 2006 року до як мінімум 2018 року був радником гендиректора «Первого канала» Констянтина Ернста, який зараз перебуває під санкціями.

Після 2014 року почав дистанціюватись від влади у рф, водночас продовжуючи працювати на ростб, робив певні заяви, які можна назвати як «опозиційні», неодноразово заявляв, що підтримує Україну у конфлікті з росією, підтримував надання автокефалії ПЦУ, а також заявляв, що Крим необхідно буде повертати Україні.

У квітні 2022 року блогера оголосили у росії «іноземним агентом», а у травні — оголосили в розшук. Його звинуватили в нібито поширенні неправдивої інформації про дії російських військових у Маріуполі.

18 грудня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який спростить набуття громадянства для людей, які воювали за Україну або мають визначні заслуги перед нею.