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Ракурс
Привітання Зеленського з 1 вересня з'явилося на ТБ в окупованому Криму

Привітання Зеленського з 1 вересня з’явилося на ТБ в окупованому Криму (ВІДЕО)

1 вер 2022, 17:15
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Українські кіберактивісти привітали з Днем знань дітей в окупованому росіянами Криму.





1 вересня завдяки неперевершеній роботі українських хакерів привітання від президента України Володимира Зеленського з’явилося на топових російських телеканалах.

Дітям і їхнім батькам нагадали, що Крим — це Україна.

Відео поширило видання «Лівий берег».

1 вересня — день, коли ми говоримо своїм дітям: вам потрібно прекрасно навчатись, багато читати, обмінюватися досвідом з іншими країнами, вивчати нові технології. Зараз ви заряджені саме тим позитивом, який прийде з перемогою нашої держави. Знання — це те, що розвиває нашу державу. По-перше, припинимо війну, переможемо. Потім повернемо наше майбутнє - всіх наших дітей. І будемо розвивати Україну, — сказав Зеленський.

Далі пролунала пісня у виконанні дітей «Так, я з України», а також — національний гімн України.

Джерело: Ракурс


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