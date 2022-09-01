Стали відомі деталі урядового макропрогнозу на наступний рік - долар по 50 грн

https://racurs.ua/ua/n174309-dolar-za-50-grn-zmi-diznalysya-pokaznyky-makroprognozu-na-2023-rik.html

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В уряді очікують, що у 2023 році курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6% — такі показники нібито закладені у макроекономічному прогнозі Міністерства економіки.

Відповідно до макропрогнозу, який став відомий «Економічній правді», на початку 2023 року курс долара буде складати 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за дол.

За розрахунками Мінекономіки, ВВП України наступного року має зрости на 4,6%. При цьому, за підсумками 2022 року воно скоротиться на 33,2%.

В уряді також очікують, що ціни наступного року продовжуватимуть стрімко зростати. Так, закладена у макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року має скласти 30,6% (станом на червень 2022 року вона складала 22,2%).

Рівень безробіття, за розрахунками Мінекономіки, має скласти 28,2%, а середня зарплата — 18 тис. 508 грн.

Зазначимо, що на базі підготовленого Мінекономіки макропрогнозу Міністерство фінансів має скласти бюджет на наступний рік. Відповідно до Бюджетного кодексу, текст бюджету уряд має внести до парламенту не пізніше 15 вересня.

Як правило, макропрогнози уряду збуваються досить рідко. Макропрогноз потрібен виключно для розрахунку майбутніх доходів та видатків у бюджеті.

У світі курс американської валюти рекордно зміцнився після заяви голови ФРС Пауела, що в США підвищуватимуть облікову ставку стільки, скільки буде потрібно, щоб зупинити інфляцію.

Індекс долара, який показує відношення його вартості до вартості інших валют, досяг 109,48 на початку сесії, це рівень, якого не було з вересня 2002 року.

Грошові ринки збільшили ставки на більш агресивне підвищення процентної ставки ФРС у вересні, при цьому ймовірність підвищення на 75 базисних пунктів зараз становить близько 70%.

Прибутковість казначейських облігацій США різко зросла, а прибутковість дворічних облігацій досягла 15-річного максимуму на рівні близько 3,49%.