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Поздравление Зеленского с 1 сентября появилось на ТВ в оккупированном Крыму
Поздравление Зеленского с 1 сентября появилось на ТВ в оккупированном Крыму (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174310-pozdravlenie-zelenskogo-s-1-sentyabrya-poyavilos-na-tv-v-okkupirovannom-krymu-video.htmlРакурс
Українські кіберактивісти привітали з Днем знань дітей в окупованому росіянами Криму.
1 вересня завдяки неперевершеній роботі українських хакерів привітання від президента України Володимира Зеленського з’явилося на топових російських телеканалах.
Дітям і їхнім батькам нагадали, що Крим — це Україна.
Відео поширило видання «Лівий берег».
1 вересня — день, коли ми говоримо своїм дітям: вам потрібно прекрасно навчатись, багато читати, обмінюватися досвідом з іншими країнами, вивчати нові технології. Зараз ви заряджені саме тим позитивом, який прийде з перемогою нашої держави. Знання — це те, що розвиває нашу державу. По-перше, припинимо війну, переможемо. Потім повернемо наше майбутнє - всіх наших дітей. І будемо розвивати Україну, — сказав Зеленський.
Далі пролунала пісня у виконанні дітей «Так, я з України», а також — національний гімн України.
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