Поздравление Зеленского с 1 сентября появилось на ТВ в оккупированном Крыму

Українські кіберактивісти привітали з Днем знань дітей в окупованому росіянами Криму.

1 вересня завдяки неперевершеній роботі українських хакерів привітання від президента України Володимира Зеленського з’явилося на топових російських телеканалах.

Дітям і їхнім батькам нагадали, що Крим — це Україна.

Відео поширило видання «Лівий берег».

1 вересня — день, коли ми говоримо своїм дітям: вам потрібно прекрасно навчатись, багато читати, обмінюватися досвідом з іншими країнами, вивчати нові технології. Зараз ви заряджені саме тим позитивом, який прийде з перемогою нашої держави. Знання — це те, що розвиває нашу державу. По-перше, припинимо війну, переможемо. Потім повернемо наше майбутнє - всіх наших дітей. І будемо розвивати Україну, — сказав Зеленський.