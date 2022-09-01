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Миграционная служба подтвердила украинское гражданство Невзорова
Миграционная служба подтвердила украинское гражданство Невзороваhttps://racurs.ua/n174311-migracionnaya-slujba-podtverdila-ukrainskoe-grajdanstvo-nevzorova.htmlРакурс
Зеленський надав «хорошому росіянину» Олександру Невзорову українське громадянство.
Цю інформацію «Громадському» підтвердили у Державній міграційній службі України (ДМСУ).
Нагадаємо, влітку спалахнув скандал з цього приводу, але офіційно надання громадянства Невзорову в Офісі президента не підтверджували. Про те, що він став українським громадянином, заявляв сам Невзоров.
6 червня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами підтвердив, що екс-депутат держдуми рф Невзоров подавсяна українське громадянство. Чи надали його — президент не уточнив.
Він став відомим після розпаду Радянського Союзу завдяки своїй журналістській діяльності. Зокрема, Невзоров працював під час збройних протистоянь у так званому Придністров’ї, Чечні та Югославії.
У 1993—2007 роках він був депутатом російської держдуми. Працюючи на телеканалі вбитого російського олігарха Бориса Березовського, заявляв про підтримку дій російських силовиків у країнах Балтії.
У 2012 році Невзоров був довіреною особою путіна, а також називав його «єдиним, хто може утримати від катастрофи імперію, яка перебуває в процесі розпаду».
Працював на російському пропагандистському ТБ, зокрема з 2006 року до як мінімум 2018 року був радником гендиректора «Первого канала» Констянтина Ернста, який зараз перебуває під санкціями.
Після 2014 року почав дистанціюватись від влади у рф, водночас продовжуючи працювати на ростб, робив певні заяви, які можна назвати як «опозиційні», неодноразово заявляв, що підтримує Україну у конфлікті з росією, підтримував надання автокефалії ПЦУ, а також заявляв, що Крим необхідно буде повертати Україні.
У квітні 2022 року блогера оголосили у росії «іноземним агентом», а у травні — оголосили в розшук. Його звинуватили в нібито поширенні неправдивої інформації про дії російських військових у Маріуполі.
18 грудня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який спростить набуття громадянства для людей, які воювали за Україну або мають визначні заслуги перед нею.
Спрощення набуття громадянства стосується чинних або колишніх українських військових, а також людей, які мають визначні заслуги перед Україною чи становлять державний інтерес.
Тепер замість зобов’язання припинити іноземне громадянство (для набуття українського) потрібно подавати декларацію чи заяву про відмову від громадянства.
Також закон спрощує процедуру набуття громадянства України росіянами, які зазнали переслідувань через політичні переконання. Водночас вони мають подати документи, які підтверджують факт переслідувань: довідку МЗС України, посольства чи консульської установи України.
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