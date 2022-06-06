Зеленский подтвердил, что Невзоров подался на украинское гражданство

https://racurs.ua/n171418-zelenskiy-podtverdil-chto-nevzorov-podalsya-na-ukrainskoe-grajdanstvo.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами підтвердив, що екс-депутат держдуми росії Олександр Невзоров подався на українське громадянство. Чи надали його — президент не уточнив.

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Я знаю, що він хотів полишити громадянство рф, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках. Якщо ми можемо хитати росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж — люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну, — додав він.

За словами президента, зброя України — це люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну.

Раніше стало відомо, що російський журналіст і блогер Олександр Невзоров отримав громадянство України. Про це 3 червня повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в телеграмі.

Громадянство отримала і дружина Невзорова Лідія.

Росіянин отримав громадянство за «видатні заслуги перед нашою країною».

Згодом цю інформацію ВВС підтвердив інший радник глави МВС Віктор Андрусів.

Сам Невзоров так прокоментував отримання українського паспорта:

Без зайвих слів. Все дуже просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну та національну риторику). Це злочин. Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити". Злочинець — Росія. Жертва — Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву.

Він вважає, що якби кожен з 140 млн росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то «не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, у які ще обійдеться витівка диктатора».

Невзоров подякував за громадянство.

63-річний російський журналіст та телеведучий колись як військкор висвітлював події в «гарячих точках» — Придністров’ї, Югославії, країнах Балтії, Карабасі, Чечні, Іраку. Відомий своєю програмою «600 секунд», яка виходила спершу на телебаченні СРСР, а потім у рф.

У 1993−2007 роках був депутатом держдуми російської федерації.

Його неоднозначна репутація в Росії пов’язана з роботою на телеканалі ГРТ, який у 1990-ті роки контролював олігарх Борис Березовський. Серед іншого Невзоров виправдовував дії радянських силовиків у країнах Балтії (згодом він начебто змінив ці погляди).

У 2012 році на виборах президента росії був довіреною особою Володимира Путіна.

Останніми роками був відомий здебільшого як блогер та запрошений спікер російських опозиційних ЗМІ, активно веде свій YouTube канал, де різко критикує російську владу, дії російської армії та більшість своїх випусків закінчує словами «Слава Україні».