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Залп 12 ракет на 70 км – Британия вместе с MLRS М270 предоставит Киеву высокоточные управляемые ракеты

Залп 12 ракет на 70 км — Британия вместе с MLRS М270 предоставит Киеву высокоточные управляемые ракеты (ВИДЕО)

6 июн 2022, 16:37
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Велика Британія разом з ракетними системами MLRS М270 надасть Україні велику кількість боєприпасів M31A1 до них.



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Про це 6 червня повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Лідер Великої Британії не уточнив кількість систем, які передадуть у Збройні сили України, але розповів, що установки M270 здатні уражати цілі на відстані до 80 км з високою точністю.

Залп 12 ракет на 70 км - Британія разом з MLRS М270 надасть ЗСУ багато високоточних керованих ракет

Сполучене Королівство також постачатиме Україні боєприпаси M31A1 до MLRS M270. Йдеться про «великі масштаби». Українські військові пройдуть відповідне навчання у Великій Британії.

«Ракурс» повідомляв, що передача Києву М270 узгоджена з рішенням Сполучених Штатів надати Україні ракетні системи HIMARS.

M31A1 — керований реактивний снаряд для РСЗВ M270. Його максимальна дальність ураження становить від 60 до понад 70 км.

Система запуску M270 встановлена на гусеничному шасі, вона запозичена у бойової машини піхоти Bradley. Пускова установка може стріляти ракетами калібру 227 мм, у тому числі високоточними, а також балістичними ракетами малої дальності армійського тактичного ракетного комплексу ATACMS.

В пускову систему M270 можна одночасно завантажити два модулі шість ракет, що дозволяє одночасно запускати до 12 ракет.

Источник: Ракурс


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