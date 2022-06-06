Великобритания предоставит ВСУ ракетные системы M270. Фото:

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Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270.

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Ці ракетні системи можуть нищити російського ворога на відстані до 80 км. Підтримка британського народу змінюється в міру розвитку російської тактики. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, повідомляє Reuters.

За словами британського міністра, ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять ЗСУ «краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста».

Повідомляється, що передача Україні цих реактивних систем узгоджена зі Сполученими Штатами. Це було необхідно, бо M270 виробляє американська компанія і для передачі третій стороні потрібен формальний дозвіл Вашингтона.

У Лондоні зазначили, що українські війська навчатимуться використовувати нові пускові установки на території Великої Британії. Раніше союзники заявляли, що навчатимуть бійців ЗСУ використовувати бронетехніку.

Нагадаємо, українські військові вже вчаться керувати американськими реактивними системами залпового вогню HIMARS, які США передадуть Збройним силам України. Американські інструктори проводять теоретичні та практичні заняття для солдатів ЗСУ в засекреченому місці за межами України.

Джерело: Reuters