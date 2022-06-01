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Ракурс
Бойцы ВСУ приручают британских бронированных «Волкодавов». Фото: МОУ

Бойцы ВСУ приручают британских бронированных «Волкодавов» (ФОТО, ВИДЕО)

1 июн 2022, 16:49
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Військові Збройних сил України вже освоюють Wolfhound — британські бронемашини тактичної підтримки.



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«Вовкодав» — це шестиколісний вантажний варіант бронетранспортера Mastiff, який своєю чергою є британським варіантом південноафриканського Cougar. Броньовик оснащений великокаліберним кулеметом Browning M2 калібру 12,7-мм. Машина може розвивати швидкість до 90 км/год. У броньовику може пересуватися вісім військових плюс два члени екіпажу. Про це 1 червня повідомили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що Wolfhound спроектований так, що броня здатна витримати обстріл зі стрілецької зброї, підрив мін та саморобних вибухових пристроїв.

В оборонному відомстві зазначають, що бійці ЗСУ тестують британську бронетехніку на полігонах, але вже незабаром «Вовкодави» відправлять у район бойових дій. Ці машини українська армія використовуватиме для перевезення особового складу, боєприпасів та інших важливих вантажів.

Бійці ЗСУ приручають британських броньованих «Вовкодавів». Фото: МОУ

Бійці ЗСУ приручають британських броньованих «Вовкодавів». Фото: МОУ

Бійці ЗСУ приручають британських броньованих «Вовкодавів». Фото: МОУ

Бійці ЗСУ приручають британських броньованих «Вовкодавів». Фото: МОУ

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд ФРН поставить до України сучасні системи ППО IRIS-T SL. Також українські Збройні сили отримають сучасний радар стеження, який зможе виявляти артилерію.

Источник: Ракурс


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