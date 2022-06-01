Песня «Ой, у лузі червона калина» зазвучала в центре москвы.

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Ракурс

Українська пісня «Ой, у лузі червона калина» зазвучала у самісінькому центрі москви.

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Невідомий вуличний музикант виконав композицію, яка стала одним із символів спротиву України російській агресії. Легендарна пісня зазвучала поблизу стін кремля — на красній площі. Композицію виконав чоловік, який грав на акордеоні в парку. Пісню зібралися послухати перехожі, дехто знімав на камеру смартфону. Відповідне відео 1 червня оприлюднив російський журналіст та письменник Роман Супер у Facebook.

Як відомо, «Червону калину» в 1914 чи 1916 році написав поет, журналіст, актор і режисер Степан Чарнецький. Згодом ця після стала справжнім гімном Українських січових стрільців. Співали її також і в підрозділах Української партизанської армії. Пісня відома у декількох варіантах.

Серед сучасників ця пісня стала відомою в 2022 році, після повномасштабного російського вторгнення. Соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, перебуваючи в лавах територіальної оборони Києва, заспівав її на Софіївській площі. Згодом британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунав спів Хливнюка.

Нагадаємо, у травні один із українських бійців на «Азовсталі» під звуки вибухів заспівав пісню Stefania, привітавши Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні-2022.