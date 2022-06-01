В украинском МВД отреагировали на ядерные угрозы путина. Фото: ytimg.com

https://racurs.ua/n171254-eto-blef-v-mvd-otreagirovali-na-yadernye-ugrozy-putina.html

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Російські навчання з ядерною зброєю це лише блеф, а президент країни-агресора володимир путін не готує ніякого ядерного удару.

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Одним із найбільших комплексів глави країни-агресора — комплекс Карибської кризи. Російський диктатор хоче ще раз її повторити й вийти з цієї кризи переможцем. путін вважав, що президент США Джо Байден «слабкий». Про це 1 червня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив у Facebook.

Йому дуже хочеться повторити її, але на цей раз виграти. І всі його дії треба розглядати саме з цієї точки зору. Він вірить, що Байден слабкий і Байден піддасться на його блеф. Учорашню статтю Байдена про Україну він розглядає не як пояснення американцям, а як слабкість супротивника, на якого треба ще трошки натиснути — і він здасться, — написав він.

Денисенко нагадав також слова колишнього держсекретаря США та екс-кандидата у президенти США Гіларі Клінтон про путіна, про те, що він — «крутий хлопець з тонкою шкірою».

Радник глави МВС додав, що російський президент розуміє лише мову сили і якщо витримувати його блеф, то він «потече».

Нагадаємо, Міноборони рф вирішило полягати весь світ і оголосило про проведення навчань з використанням ракетних комплексів «Ярс», які здатні вражати цілі на дальності до 11 тис. км. Ракета оснащена головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.