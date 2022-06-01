Ядерна загроза - путін і генерали знову лякають світ навчаннями

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Ракурс

Ядерною зброю знову вирішили полякати світ володимир путін і його генерали.

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Міноборони рф оголосило про проведення навчань з використанням ракетних комплексів «Ярс» (ядерна ракета стримування). До навчання залучили понад тисячу військових та понад 100 одиниць техніки, повідомили 1 червня в російському військовому відомстві.

«Ярс» здатний вражати цілі на дальності до 11 тис. км, він оснащений головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.

Навчання з ракетами «Ярс» раніше проводилися на початку квітня та в середині лютого, за кілька днів до початку війни (тоді на них були присутні володимир путін та олександр лукашенко).

Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони, повідомили у військовому відомстві країни-агресора.

Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) — рід військ Збройних сил рф, головний компонент її стратегічних ядерних сил. РВСП призначені для ядерного стримування можливої ​​агресії. Основу угруповання складають комплекси «Ярс» у шахтному та мобільному варіантах.

«Ярс» здатний завдавати удари на дальності до 11 тис. км, він оснащений головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.

27 лютого, на четвертий день повномасштабного вторгнення в Україну, президент путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування.

Стратегічні сили стримування «призначені для стримування агресії проти рф та її союзників, а також розгрому агресора, у тому числі у війні з застосуванням ядерної зброї».