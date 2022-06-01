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Росіяни «рівняють з землею» українські селаа, які не можуть взяти у чесному бою

Росіяни «рівняють з землею» українські села, які не можуть взяти у чесному бою (АУДІО)

1 чер 2022, 14:26
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Російські окупанти «рівняють з землею» українські населені пункти, які не можуть взяти у чесному бою.



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Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, — отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд, — розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.

В СБУ повідомили, що документують звірства російських нацистів. З початку повномасштабного вторгнення рф спецслужба відкрила понад 10 тис. проваджень.

Працюємо, аби покарати кожного, хто причетний до агресії рф, — прокоментували запис в СБУ.

Джерело: Ракурс


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