Росіяни «рівняють з землею» українські селаа, які не можуть взяти у чесному бою

https://racurs.ua/ua/n171250-rosiyany-rivnyaut-z-zemleu-ukrayinski-sela-yaki-ne-mojut-vzyaty-u-chesnomu-bou-audio.html

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Російські окупанти «рівняють з землею» українські населені пункти, які не можуть взяти у чесному бою.

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Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, — отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд, — розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.

В СБУ повідомили, що документують звірства російських нацистів. З початку повномасштабного вторгнення рф спецслужба відкрила понад 10 тис. проваджень.